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نواكشوط تستضيف كأس أمم إفريقيا U20

المنتخب الموريتاني المستضيف ونظيره الكاميروني
Publié le Lundi 15 Février 2021 - 06:17 قراءة: 0 د, 52 ث
الأناضول - نواكشوط / محمد البكاي - انطلقت بالملعب "الأولمبي" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب لكرة القدم (أقل من 20 سنة).

وبدأ حفل الافتتاح، الأحد، بتقديم فرق شبابية موريتانية لعروض فولكلورية متنوعة تعكس الثقافة الموريتانية والإفريقية، قبل الإعلان الرسمي عن انطلاق البطولة بلقاء جمع المنتخب الموريتاني المستضيف ونظيره الكاميروني.


وانتهت المواجهة الافتتاحية بفوز المنتخب الكاميروني بهدفٍ وحيد أحرزه المهاجم صنداي جونيور في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للشباب في الفترة ما بين 14 شباط/فبراير الجاري و4 آذار/مارس المقبل، وذلك لأول مرة فى موريتانيا بمشاركة 12 منتخبا، بعدما كانت تقتصر على 8 فقط.

ويشارك في البطولة 3 منتخبات عربية (موريتانيا، المغرب، تونس)، إلى جانب (بوركينا فاسو، غانا، غامبيا، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، ناميبيا، موزمبيق، تنزانيا وناميبيا).




وتتوزع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة الى ثلاث مجموعات تضم أولاها موريتانيا والكاميرون وأوغندا وموزمبيق، والمجموعة الثانية منتخبات بوركينا فاسو وتونس وناميبيا وأفريقيا الوسطى، في حين تضم المجموعة الثالثة المغرب وغانا وغامبيا وتنزانيا.

وتجري البطولة في ثلاث ملاعب وهي "الملعب الأولمبي" ومعلب "شيخا بيديه" في نواكشوط، و"الملعب البلدي" في نواذيبو المطلة على شواطئ الأطلسي.

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