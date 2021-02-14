ترامب بعد تبرئته في الكونغرس: كنت وسأظل نصيرا لسيادة القانون

الأناضول -

قال الرئيس الأمريكي السابق ترامب، السبت، "كنت دائما، وسأظل نصيرا لسيادة القانون"، في أول تعقيب له على تصويت مجلس الشيوخ على تبرئته في ثاني محاكمة لعزله.وقال ترامب، في بيان: "تعليق محزن على عصرنا أن حزبا سياسيا واحدا في الولايات المتحدة يمنح تصريحا مجانيا لتشويه سمعة سيادة القانون، والتشهير بإنفاذ القانون، وتشجيع الغوغاء، وإعفاء المشاغبين، وتحويل العدالة إلى أداة للانتقام السياسي، والاضطهاد، تشويه، وإلغاء وقمع جميع الأشخاص ووجهات النظر الذين يختلفون معهم"، بحسب شبكة "سي إن إن".وأضاف: "لقد كنت دائما، وسأظل نصيرا لسيادة القانون التي لا تتزعزع، وأبطال تطبيق القانون، وحق الأمريكيين في النقاش السلمي والشرف قضايا اليوم بلا حقد وبلا كره".كما شكر ترامب "فريقه القانوني، وجميع أعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، قائلا: لقد "وقف أولئك بفخر للدستور الذي نقدره جميعا والمبادئ القانونية المقدسة في قلب بلادنا"، حسب بيانه.وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 لصالح تبرئة ترامب من التحريض على التمرد في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.وانضم 7 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لإدانة الرئيس.ويحتاج أعضاء مجلس الشيوخ إلى 67 صوتا (أغلبية الثلثين) لإدانة ترامب، وهو ما لم يحدث.ويأتي التصويت في ختام جلسة محاكمة استمرت 5 أيام.وترامب هو أول رئيس أمريكي يحاكم مرتين في الكونغرس، كما أنه أول رئيس يحاكم وهو خارج السلطة، وهو أيضا أول رئيس ينجو من محاكمتين وتتم تبرئته.وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.