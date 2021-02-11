الأهلي المصري يحرز المركز الثالث في مونديال الأندية

الأناضول -

أحرز الأهلي المصري المركز الثالث في نهائيات كأس العالم للأندية، بفوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية.وبدأ اللقاء بحذر شديد من كلا الطرفين، حيث اعتماد كل فريق على تأمين مناطقه الدفاعية وبناء الهجمة من الخلف، الأمر الذي جعل ربع الساعة الأولى يمضي دون تسجيل أي خطورة على المرميين.ومع أول تهديد حقيقي، كاد عمرو سولية أن يضع فريقه الأهلي في المقدمة، بعدما انفرد بمرمى بالميراس وسدد كرة مرت بجوار القائم.ولعب محمد الشناوي دورًا كبيرًا في بقاء شباك الأهلي نظيفة خلال الشوط الأول، بتصديه لرأسية المهاجم روني في الدقيقة 37، وتألقه في إبعاد رأسية أخرى خطيرة من لويس أدريانو.وظهر الأهلي بأكثر من لمحة هجومية في الشوط الثاني، واستطاع هز شباك خصمه بهدف للنيجيري جونيور أغايي، لكن صافرة الحكم سبقت فرحة المصريين وأعلنت إلغاءه بداعي التسلل.ومع نهاية الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل السلبي احتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت في النهاية لصالح الأهلي إذ نجح لاعبوه في تسجيل ثلاث ركلات، مقابل اثنتين أحرزها لاعبو الفريق البرازيلي.​​​​​​​