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فرنسا.. جرحى ومفقودين في انفجار مبنى سكني

Publié le Samedi 06 Février 2021 - 12:48 قراءة: 0 د, 22 ث
الأناضول - أفادت وسائل إعلام فرنسية، السبت، بوقوع جرحى ومفقودين إثر انفجار قوي بمبنى سكني، في مدينة بوردو جنوب غربي البلاد.

وذكر حساب موقع "20minutesBordeaus" الفرنسي على تويتر أن الحادثة وقعت في حي شارترون في مدينة بوردو، مؤكدة سماع دوي الانفجار في وسط المدينة.


وذكر الموقع أن الانفجار تسبب بوقوع 3 جرحى بينهم رجل مسن أصيب بجروح خطيرة ومفقودين اثنين.

ونشر الموقع صورا ومقاطع مصورة تظهر أضرار الانفجار وتجمع فرق إنقاذ وسيارات إطفاء في مكان الحادث.

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