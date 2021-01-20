334 شركة جديدة تنضم لمركز قطر للمال خلال 2020

وكالات -

أعلن مركز قطر للمال، الاثنين، أن 334 شركة جديدة انضمت إلى منصته للأعمال في 2020، بزيادة غير مسبوقة مقارنة بالعام السابق، رغم تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن عدد الشركات الجديدة المسجلة بمركز قطر للمال زاد بنسبة 63.7% عن العام الماضي مقارنة بـ200 شركة سجلت خلال عام 2019.ونجح المركز خلال عام 2020 في الحفاظ على ازدهار ونمو أعماله للعام الثامن على التوالي، رغم الركود غير المسبوق الذي يشهده الاقتصاد العالمي نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).هذا وأكد مركز قطر للمال -وفق الوكالة- أنه شهد زيادة في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته، والتي تمثل مجموعة مختلفة من القطاعات سواء الخدمات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أن القطاع الرقمي شهد نموا غير مسبوق بمقدار 139.5%.وقال المركز في بيان له إنه بالنظر إلى الفرص الهائلة، التي برزت بقوة في القطاعين التكنولوجي والرقمي خلال جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال من خلال منح التراخيص لمزودي خدمات التكنولوجيا المالية، رحبت منصة أعمال مركز قطر للمال بانضمام 91 شركة رقمية جديدة تمثل دولا شتى بما في ذلك الهند، والولايات المتحدة الأميركية، وباكستان، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة.ووفق البيان، واصل مركز قطر للمال خلال العام الماضي تقديم دعمه للشركات الأخرى من مختلف قطاعاته الإستراتيجية، مثل الرياضة، والإعلام والخدمات المالية، حيث وصل عدد الشركات الجديدة المسجلة من هذه القطاعات إلى 62 شركة.