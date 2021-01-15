أردوغان: دخلنا مسارا جديدا في العلاقات التركية الأوروبية

الأناضول -

الرئيس التركي:

- تركيا تسعى منذ عام 1968 إلى ضمان مواصلة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مسار إيجابي



- اللقاءات الثنائية متواصلة بشكل مكثف فيما يخص تطورات شرقي المتوسط والعلاقات مع البلدان الأوروبية

- ننظر بإيجابية حيال طلب اليونان عقد لقاء مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بعد بأي من الوعود التي قدمها لتركيا، وأن الطرفين دخلا مسارًا جديدًا في العلاقات.جاء ذلك في ردّه على سؤال لأحد الصحفيين عقب صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، حول المباحثات الاستكشافية مع اليونان، والعلاقات التركية الاوروبية.وأكّد أردوغان أن تركيا تسعى منذ عام 1968 إلى ضمان مواصلة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مسار إيجابي.وأضاف الرئيس التركي: "مع الأسف، الاتحاد الأوروبي لم يفِ بعد بأي من الوعود التي قدمها لنا، واليوم دخلنا في مسار جديد".ولفت إلى أن اللقاءات الثنائية متواصلة بشكل مكثف فيما يخص تطورات شرقي البحر الأبيض المتوسط والعلاقات مع البلدان الأوروبية.وأوضح أنه ينظر بإيجابية حيال طلب اليونان عقد لقاء مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.وبيّن أن وزيري خارجية البلدين أجريا محادثات ثنائية بالفعل، وقالت تركيا إنه يمكن استئناف المباحثات الاستكشافية.والإثنين، أعلنت وزارة الخارجية التركية إجراء الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان خلال يناير/ كانون الثاني الجاري بإسطنبول.وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفين من أجل مشاكل بحر إيجة، وانعقدت آخر جولة منها (رقم 60)، في 1 مارس/ آذار 2016 بالعاصمة أثينا.وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجددا.