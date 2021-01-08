   Warda - عايز أحب  

السلطات الفرنسية تبقي على الإجراءات الصحية المشددة وسط تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

Publié le Vendredi 08 Janvier 2021 - 12:36 قراءة: 0 د, 27 ث
فرانس 24 - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس إبقاء العمل بالإجراءات الصحية المشددة المفروضة في البلاد لكبح تفشي فيروس كورونا. وقال كاستكس خلال مؤتمر صحافي عقده بباريس مع وزير الصحة أوليفييه فيران، إن الموجة الثانية لا تزال مستمرة في البلاد ولم يتم بلوغ بعد الهدف المرجو للسيطرة على الوباء (5 آلاف حالة إصابة يوميا). وستظل النشاطات المعلقة والمؤسسات المغلقة على حالها لغاية نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري، فيما تتسارع عملية التلقيح للفئات المعنية أولا بالعملية في ظل اكتشاف حالات متزايدة من الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 218331



En continu

Toutes les news

الجمعة 08 جانفي 2021 | 24 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:22 15:01 12:33 07:32 06:00
20°
 25° % 49 :الرطــوبة
تونــس 13°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
25°-1326°-1318°-1316°-1012°-9
  • Avoirs en devises
    22628,6

  • (7 jan)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,31863 DT        1$ =2,69016 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 jan)   3336,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة