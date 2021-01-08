الولايات المتحدة: أول استقالة من حكومة ترامب والدعوات تتوالى لتنحيته

فرانس 24 -

أول استقالة من الحكومة

التعديل الخامس والعشرين

قلق داخل الحزب الجمهوري

غداة يوم صاخب اهتزت له الولايات المتحدة، استنكر الرئيس المنتخب جو بايدن الخميس الهجمات المتكررة التي شنها دونالد ترامب على المؤسسات الديمقراطية، من دون أن يحدد موقفه من الدعوات المنادية بتنحيته على الفور.ويبدو ترامب أكثر عزلة في حين يتولى بايدن الذي سيُنصّب بعد 13 يوماً دور القائد المكلّف تضميد جراح الولايات المتحدة المكلومة التي شهدت "أحد أحلك الأيام" في تاريخها.وأشار بايدن من معقله في ويلمنغتون على بعد أقل من 200 كلم من واشنطن العاصمة إلى إن ترامب ومنذ أربع سنوات "ضاعف الهجمات" ضد المؤسسات الديمقراطية.قبل ذلك بدقائق، جاءت الاستقالة الأولى من حكومة ترامب من وزيرة النقل إيلين تشاو، وهي زوجة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.واعبترت تشاو في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر أنّها اتّخذت هذه الخطوة لأن ما حصل في الكابيتول يعتبر "حدثا صادما كان من الممكن تجنّبه تماماً، وقد أزعجني كثيراً لدرجة أنّني لا أستطيع تجاهله".وغداة أعمال العنف التي نفذها أنصار ترامب في مبنى الكابيتول، انضم نائب جمهوري إلى الأصوات المطالبة بتنحيته قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولايته.ورأى النائب الجمهوري آدم كينزينغر من إلينوي أنه بعد الفوضى التي حدثت الأربعاء في واشنطن، "حان الوقت لاستحضار التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس". وأضاف "الرئيس غير مؤهل. والرئيس مريض".كما دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر نائب الرئيس إلى تنحية ترامب الذي اتهمه "بتحريض" أنصاره على العنف.ولفت شومر في بيان إلى أنّه "لا ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن"، مهدّداً بمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى تنحيته بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور والذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يعزلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".وتابع أنّ "ما حصل في الكابيتول أمس (الأربعاء) كان تمرّدا ضدّ الولايات المتّحدة بتحريض من الرئيس"، محذّراً من أنّه "إذا رفض نائب الرئيس والحكومة" إقالة ترامب "فينبغي على الكونغرس أن يجتمع لإطلاق آلية عزل الرئيس".بدورها دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تنحية الرئيس، معتبرة هذه الخطوة "أمرا ملحّاً بالغ الأهمية".وكانت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب تستعد صباح الخميس لعرض المواد التي يمكن بموجبها عزل ترامب.ويسود قلق واضح داخل الحزب الجمهوري وحكومته وفريق المقربين منه. فقد أدى تشبثه بموقفه إلى ابتعاد قسم من معسكره عنه. فهم يعدون لما بعد هذه المرحلة، بعضهم بالابتعاد عنه، مثل ميك مولفاني، مبعوث الولايات المتحدة في إيرلندا الشمالية، الذي استقال.وقال الرجل الذي كان مدير مكتب الرئيس المتقلب لمحطة "أس أن بي سي": "لا يمكنني البقاء، ليس بعد ما حدث أمس. لا يمكن أن ترى ما حدث أمس وترغب في أن تكون جزءًا منه بطريقة ما". كما أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي ترك مناصبهم.من جانبه أعلن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب لدونالد ترامب، خلال الليل أنه لم يعد يسير خلفه: "أنا خارج الموضوع. هذا كثير، كثير جدًا".فرانس24/أ ف ب