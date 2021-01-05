أمير قطر: شاركت في قمة العلا استشعارا بالمسؤولية ولرأب الصدع

الأناضول -

وكالة الأنباء القطرية شددت في بيان على أن "وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة على قائمة مساعي الدولة ولطالما كانت أولوية لديها"الأناضولقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنه شارك في القمة الخليجية الـ41 بمحافظة العلا، غربي السعودية، الثلاثاء، "استشعارا بالمسؤولية التاريخية ولرأب الصدع".وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "‏استشعارا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون، وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة".وأضاف: "أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال، وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة".وللمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، يشارك أمير قطر في القمة الخليجية التي عقدت، الثلاثاء، وأسفرت عن اتفاق للمصالحة.ومنذ يونيو/ حزيران 2017، قطعت العلاقات بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".وفي السياق، نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بيانا، قالت فيه إن القمة "تأتي في هذه اللحظة الحاسمة امتدادا لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليبا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب مرسخا لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل".وأضاف البيان أن "هذا البيان يعد مكملا للجهود الرامية والصادقة التي قادها أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي استكملها أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح".وثمن "جهود الولايات المتحدة الأمريكية المبذولة في تقريب وجهات النظر".وشددت قطر على أن "وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة على قائمة مساعي الدولة ولطالما كانت أولوية لديها".