وزير خارجية قطر: اليوم تنطوي صفحة الخلاف

الأناضول -

اعتبر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أنه بعقد قمة العلا، "تنطوي صفحة الخلاف" الخليجي.وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال آل ثاني: "تنطوي اليوم صفحة الخلاف، بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة".وأعرب عن "الشكر والتقدير لدولة الكويت على جهودها الكبيرة في رأب الصدع ولمّ الشمل الخليجي".وأضاف: "تحت قيادة وبحكمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تتطلع دولة قطر إلى مواصلة العمل الخليجي والعربي المشترك الذي يعود بالخير على الشعوب الخليجية، وعلى أمن واستقرار المنطقة، آملين أن يحقق هذا الاتفاق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء".وللمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، يشارك أمير قطر في القمة الخليجية التي عقدت، الثلاثاء، وأسفرت عن اتفاق للمصالحة.ومنذ يونيو/ حزيران 2017، قطعت العلاقات بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".