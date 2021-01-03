   Om Kalthoum - يا ظالمني  

دورتموند يهزم فولفسبورغ بثنائية

Publié le Dimanche 03 Janvier 2021 - 18:09 قراءة: 0 د, 26 ث
تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه فولفسبورغ بهدفين دون مقابل، الأحد، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا".

وتقدم دورتموند أولا بفضل هدف أحرزه المدافع السويسري مانويل أكانجي في الدقيقة 66، قبل أن يؤمن زميله جادون سانشو الفوز بهدف ثان جاء مع حلول الوقت البديل.


وعوض دورتموند بهذا الفوز سقوطه في الجولة السابقة أمام مضيفه يونيون برلين، محققا فوزه الثامن في الدوري هذا الموسم، ورافعًا رصيده إلى 25 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

وبالمقابل تجرع فولفسبورغ مرارة الهزيمة الثانية، وظل الفريق في المركز السادس برصيد 24 نقطة.



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