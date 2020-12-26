اصابة 4 أشخاص في عملية إطلاق نار بالعاصمة الألمانية

وكالات -

قالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا في واقعة إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الأربعة نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم في شجار في منطقة كورتسبرج، مضيفة أنه لا يوجد ما يدل على وجود دوافع سياسية.وكانت خدمة الإطفاء في برلين قالت في وقت سابق على تويتر إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة في الواقعة.