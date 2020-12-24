المغرب يعلن اقتناء 65 مليون جرعة من لقاح كورونا

الأناضول -

وزير الصحة خالد أيت الطالب قال في بيان إنه سيتم "تلقيح الفئة المستهدفة بشكل تدريجي ومجاني"



فال وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب، الخميس، إن بلاده "اقتنت 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين من طرفها".جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة المغربية عقب اجتماعها اليوم، دون ذكر اسمي اللقاحين، ولا متى وصلا للبلاد.وأوضح وزير الصحة وفق البيان، أنه "سيتم تلقيح الفئة المستهدفة بشكل تدريجي ومجاني".وأشار إلى أن "الأولوية ستكون للعاملين في الخطوط الأمامية (بمواجهة فيروس كورونا) من عاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بمنظومة التربية والتكوين والمسنين والفئات الهشة وذلك قبل توسيعها لتشمل باقي الفئات".ولفت الوزير إلى أن "الاستعدادات جارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، والتي بلغت مراحل جد متقدمة توجت بإجراء تداريب ميدانية، عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية تلقيح المواطنين"، دون أن يذكر تاريخا محددا لانطلاقها.وبداية الشهر الجاري، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليماته للحكومة لاعتماد مجانية التلقيح ضد كورونا لجميع المواطنين.وحتى اليوم، سجل المغرب، الذي يبلغ عدد سكانه 35 مليون نسمة، 425.864 إصابة بـ"كورونا"؛ منها 7.130 وفاة، و388.728 حالة تعاف.