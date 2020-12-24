تونس .. تراجع العجز التجاري 34.5 بالمئة في 11 شهرا

الأناضول -

نتيجة تراجع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، تراجع العجز في الميزان التجاري لتونس بنسبة 34.5 بالمئة في أول 11 شهرا من عام 2020، مقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2019.وقال معهد الإحصاء التونسي إن العجز بلغ في نهاية الفترة من بداية يناير/ كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 6.13 مليار دينار (2.23 مليار دولار).وفقا لبيانات معهد الإحصاء، فإن انكماش العجز التجاري جاء نتيجة تراجع واردات البلاد من الخارج بوتيرة أسرع من الصادرات.وقال معهد الإحصاء ان المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، بالأسعار الثابتة، سجلت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2020، انخفاضا بنسبة 12.7% على مستوى الصادرات و16.4% على مستوى الواردات، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من 2019.ووفقا للبيانات الجديدة، بلغت قيمة الصادرات التونسية بالأسعار الجارية، خلال الفترة 34.9 مليار دينار (12.7 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الواردات 46.6 مليار دينار (16.9 مليار دولار)، بانخفاض 13.4% و19.9% على الترتيب.وقال معهد الإحصاء إن المبادلات التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة، سجلت انخفاضا في الأسعار بنسبة 0.5% على مستوى الصادرات والواردات في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2020، مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2019.ويعود انخفاض الصادرات، وفقا للمعهد، إلى انخفاض أغلب القطاعات إذ سجلت صادرات النسيج تراجعا بنسبة 17.3 بالمئة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 18.8 بالمئة وقطاع المناجم والفوسفات بنسبة 22.8 بالمئة.في المقابل، شهدت صادرات القطاع الزراعي والصناعات الغذائية خلال الفترة ارتفاعا بنسبة 23 بالمئة.​​​​​​​