     

بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا "أكثر قدرة على الانتقال" من التي ظهرت مؤخرا

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 16:56 قراءة: 0 د, 18 ث
وكالات - أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء عن رصد تفشي سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وأكد هانكوك تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة وكلاهما مخالطتان لأشخاص زاروا جنوب إفريقيا في الأسابيع الأخيرة.


ولفت الوزير إلى أن السلالة الجديدة تستدعي قلقا بالغا، لكونها أكثر قدرة على التفشي والتغير مقارنة مع السلالة الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217460



panel management

En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 | 8 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:10 14:50 12:26 07:29 05:56
15°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1120°-1219°-1113°-913°-8
  • Avoirs en devises
    22589,6

  • (21 dec)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,32236 DT        1$ =2,73205 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 dec)   4175,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة