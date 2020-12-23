بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا "أكثر قدرة على الانتقال" من التي ظهرت مؤخرا

وكالات -

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء عن رصد تفشي سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.وأكد هانكوك تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة وكلاهما مخالطتان لأشخاص زاروا جنوب إفريقيا في الأسابيع الأخيرة.ولفت الوزير إلى أن السلالة الجديدة تستدعي قلقا بالغا، لكونها أكثر قدرة على التفشي والتغير مقارنة مع السلالة الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها مؤخرا.