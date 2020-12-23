ترامب يعفو عن 20 مدانًا بمزاعم تدخل روسيا بانتخابات 2016

الأناضول -

من بينهم جورج بابادوبولوس المساعد السابق في حملته الانتخابية، والمحامي الهولندي، أليكس فان دير زوان، الذي حكم عليه بالسجن 30 يوما وغرامة قدرها 20 ألف

منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عفوًا خاصًا لـ20 مدانًا في التحقيقات المتعلقة بمزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية بالبلاد عام 2016، من بينهم جورج بابادوبولوس المساعد السابق في حملته الانتخابية.جاء ذلك بحسب بيان صدر، الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، وكان من اللافت أن قائمة العفو الذي منحه ترامب، ضمت أشخاصًا وسياسيين جمهوريين سابقين متهمين في تلك التحقيقات.ومن بين من تم منحهم العفو، بابادوبولوس الذي أقرّ بالتهم المنسوبة له في التحقيقات المذكورة، وكذاك المحامي الهولندي، أليكس فان دير زوان، الذي حكم عليه بالسجن 30 يوما وغرامة قدرها 20 ألف دولار بتهمة الكذب على محققي المستشار الخاص للولايات المتحدة روبرت مولر بشأن اتصالات مع مسؤول في حملة ترامب لعام 2016.وكان بابادوبولوس مستشارا لحملة ترامب لعام 2016، واعترف في عام 2017 بخداع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن توقيت وأهمية اتصالاته مع الأشخاص الذين زعموا أن لديهم علاقات مع كبار المسؤولين الروس.وقضى 12 يوما من عقوبة بالسجن مدتها 14 يوما في السجن الفيدرالي، ثم أفرج عنه تحت الإشراف لمدة 12 شهرا.وفي 2017 - 2019 أجرى المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا في مزاعم التواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، ولم يعثر على أي أدلة تثبت هذه الادعاءات.وفي 22 مارس الماضي، سلم مولر تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرًا من التحقيق حول ما إذا كان الرئيس ترامب، تعاون سرًا مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.وأرسل وزير العدل وليام بار، أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، وقال إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين ترامب والروس.واعتبر ترامب أن التقرير برأ ساحته بشكل كامل، في حين يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول عرقلة العدالة.