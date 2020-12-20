ماليزيا توقع صفقة لشراء لقاح استرازينيكا

الأناضول -

رئيس الوزراء يوجه الحكومة لشراء المزيد من جرعات اللقاح لتحصين 70% من الشعب ضد فيروس كورونا

تعقد ماليزيا، الإثنين، صفقة لشراء لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا".وأعلن وزير الصحة الماليزي، أدهم بابا، السبت، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع شركة أسترازينيكا، لشراء اللقاح.وقال "من المخطط أن يصل اللقاح في فبراير/ شباط المقبل، ويكفي لتطعيم 20% من الشعب الماليزي".وأعلنت ماليزيا، الشهر السابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة فايزر لشراء جرعات من لقاح كورونا تكفي لتطعيم 6 مليون و400 ألف مواطن.وكشف رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، الأسبوع الماضي، عن خطة الحكومة لشراء المزيد من جرعات لقاح كورونا، لتحصين 70% من الشعب.وقال ياسين، إن: "لدينا الآن ما يكفي 30% من السكان، وقمت بتوجيه وزير الصحة، أدهم بابا، ووزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، جمال الدين أبو بكر، لرفع النسبة إلى 60% أو 70%".وحتى صباح السبت، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، في ماليزيا، 433 شخصا، بينما تجاوزت الإصابات 91 ألفا و969، أما المتعافين فبلغ عددهم 76 ألفا و242 شخصا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم.