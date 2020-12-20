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ليفاندوفيسكي يقود البايرن للفوز على ليفركوزن بهدفين لواحد في قمة "باي آرينا" ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الألماني

@FCBayernEN/twitter
Publié le Dimanche 20 Decembre 2020 - 07:10 قراءة: 0 د, 31 ث
حسم بايرن ميونخ قمة الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الألماني، بتغلبه على مضيفه باير ليفركوزن بهدفين لواحد، السبت، على ملعب "باي آرينا".

وافتتح ليفركوزن باب التسجيل عند الدقيقة 14، من هجمة منظمة أنهاها المهاجم باتريك ستشيك داخل الشباك، مستثمرًا تمريرة متقنة من لاعب الوسط نديم أميري.


وتمكن البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، المتوج بجائزة أفضل لاعب بالعالم حديثًا، من تعديل الكفة للبايرن في الدقيقة 43، قبل أن يخطف اللاعب ذاته هدف الفوز في آخر لحظات اللقاء.

وبات في رصيد العملاق البافاري 30 نقطة جعلته يحتل صدارة الترتيب، فيما تراجع باير ليفركوزن إلى المركز الثاني بعد أن تكبد هزيمته الأولى هذا الموسم، وتوقف رصيده عند 28 نقطة.



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