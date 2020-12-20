يوفنتوس يقسو على بارما ويهزمه برباعية بيضاء

الأناضول -

انتصر يوفنتوس على مضيفه بارما بأربعة أهداف دون رد، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.وسيطر يوفنتوس على المباراة منذ بدايتها، وتمكن من التقدم عند الدقيقة 23 بهدف حمل توقيع السويدي ديان كولوسيفسكي، الذي استغل سوء تغطية من دفاع بارما ليسدد كرة في الزاوية البعيدة للمرمى.ووضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصمته في اللقاء بتسجيله هدفًا برأسية مميزة ارتقى من خلالها فوق الدفاع وأسكن الكرة الشباك في الدقيقة 26.وواصل بطل إيطاليا أفضليته على أرض الملعب، معززًا تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 48، من هجمة سريعة قادها الويلزي أرون رامزي وأنهاها رونالدو بتسديدة قوية سكنت الشباك.وأسفر الضغط المتواصل للضيوف عن تسجيل هدف رابع، جاء مع حلول الدقيقة 86 عبر الإسباني ألفارو موراتا الذي وضع برأسه كرة عرضية عن يمين حارس المرمى.وبات في رصيد يوفنتوس 27 نقطة وضعته بشكل مؤقت في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.