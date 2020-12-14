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المغرب.. 128 مليار دولار قيمة الناتج المحلي في 2019 بزيادة 3.9% عن العام 2018..

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 21:46 قراءة: 0 د, 35 ث
الأناضول - الرباط/تاج الدين العبدلاوي - قال المغرب، الإثنين، إن إجمالي الناتج المحلي للبلاد بلغ 1151.2 مليار درهم (128.16 مليار دولار) في عام 2019، مرتفعا بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة مع عام 2018.

جاء ذلك في مذكرة لمندوبية التخطيط (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء)، حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2019.


وأوردت المذكرة أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية في الناتج الداخلي الإجمالي، شهدت تحسنا طفيفا بنسبة مساهمة بلغت 43.7 بالمئة عام 2019 مرتفعة من 43.6 بالمئة في عام 2018.

وقالت المذكرة إن "مساهمة الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 15.3 بالمئة مرتفعة من 151 بالمئة" خلال عامي المقارنة.

وبلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح 29.3 بالمئة في الناتج الداخلي الإجمالي منخفضة من 29.5 بالمئة قبل عام.​​​​​​​

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