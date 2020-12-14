إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب اعتبارًا من اليوم 14 ديسمبر

وكالات -

كشفت السفارة الأمريكية بالخرطوم، صباح اليوم عن انتهاء فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما ً حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.وقالت بان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقع إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتبارا من اليوم (14 ديسمبر)، ليتم نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي إزالة السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية نتيجة لإصلاحات الخرطوم في مجال تعديل القوانين.