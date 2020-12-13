المجلس الأوروبي يدعو إلى الهدوء عقب تهديد "الصيد" البريطاني

الأناضول -

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قال إنني "لن أتبع أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأقول مثله إن سفننا أكبر من سفنهم"..

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأحد، إلى الهدوء عقب تهديد بريطانيا باستعدادها لحماية مياها من سفن الصيد الأوروبية وسط توتر من احتمالية خروجها من التكتل الأوروبي دون اتفاق.والسبت، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها نشرت 4 سفن حربية لمنع سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من دخول المياه البريطانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد حول مساحات الصيد، وهي إحدى نقاط تعثر المفاوضات التجارية".وقال ميشال في تصريحات لإذاعة أوروبية: "حافظوا على هدوئكم.. لا يجب علينا خسارة هدوئنا لأننا فقط وصلنا إلى نهاية المفاوضات".وأضاف ميشال أنني "لن أتبع أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأقول مثله إن سفننا أكبر من سفنهم".وفي وقت سابق الأحد، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مواطنيه للاستعداد لخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الحالي.وجاء هذا التطور عقب إعلان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تمديد المهلة الخاصة بالتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات ما بعد خروج المملكة من الكتلة الأوروبية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وغادرت المملكة المتحدة رسميا الاتحاد الأوروبي نهاية يناير/ كانون الثاني 2020، لكن بدأت فترة انتقالية للسماح للأطراف بالعمل على صفقة تجارية حتى نهاية العام.وتستعد بريطانيا للسيطرة الكاملة على مياهها اعتبارا من مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل.