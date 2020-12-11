المرزوقي يدين تطبيع الرباط مع تل أبيب

باب نات -

"بصفتي مواطن تونسي ومغاربي

كما ادنت سياسة النظام الجزائري تجاه ملف الصحراء المغربية واعتبرتها استنزافا لطاقات الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي وارتهانا لمستقبل اجيال متتالية لاشقائنا الصحراويين وحكما بالاعدام على الاتحاد المغاربي الذي هو ضرورة قصوى لتقدم شعوبنا

فانني ادين بنفس الوضوح تطبيع النظام المغربي مع اسرائيل في الوقت الذي تتصاعد فيه سياستها في الاستيطان والضم وانتهاك كل حقوق الفلسطينيين

لك الله يا فلسطين وما بقي لك من احبة وانصار .

ولا بد لليل ان ينجلي"

هاجم الرئيس السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مملكة المغرب بسبب التطبيع مع إسرائيل.وقال المرزوقي أنه انتقد الجزائر بخصوص الصحراء الغربية لكنه الان ينتقد سلوك المغرب.وكان العاهل المغربي أعلن أمس الخميس استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل .لكنه شدد على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.وبإعلان أمس يكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وهو ما يعتبر اختراقا إسرائيليا لافتا لمنطقة المغرب العربي.كما سيصبح المغرب رابع دولة عربية توقع اتفاق تطبيع أو توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال العام 2020؛ بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع في 15 سبتمبر الماضي، وإعلان السودان، في 23 أكتوبر ، الموافقة على التطبيع تاركا مسؤولية إبرام اتفاق بهذا الخصوص إلى المجلس التشريعي المقبل (لم ينتخب بعد).وبذلك، تنضم هذه البلدان الأربعة إلى بلدين عربيين أبرما اتفاقي سلام مع إسرائيل، وهما الأردن (1994) ومصر (1979).