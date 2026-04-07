صفاقس تحتفي بالرياضة بإطلاق مجمّع ON’Sport الجديد وتنظيم حدث “LEGENDS DAY”
بلاغ صحفي - تستعد مدينة صفاقس لاحتضان حدث رياضي بارز مع الإعلان عن الافتتاح الرسمي لمجمّع ON’Sport، وهو فضاء رياضي متكامل يمتد على مساحة 3000 متر مربع، تم إنجازه وفق أحدث المعايير التقنية والتشغيلية.
ويقع هذا المشروع الجديد في قلب القطب التكنولوجي بصفاقس، ليشكل إضافة نوعية للمنظومة الرياضية بالجهة، ومساهمة في دعم الإشعاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمدينة، التي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة رياضية واعدة.
حدث استثنائي بعنوان “LEGENDS DAY”بمناسبة الافتتاح، تنظم ON’Sport تظاهرة كبرى تحت عنوان “LEGENDS DAY”، وذلك يوم الجمعة 10 أفريل 2026 من الساعة 17:30 إلى 20:30، في حدث يجمع بين العروض الفنية والرياضة عالية المستوى.
ويتضمن برنامج التظاهرة ثلاث فقرات رئيسية:
* عروض فنية مستوحاة من موسيقى K-POP
* استعراضات في الفنون القتالية تشمل الكيندو والإيايدو
* مباريات استعراضية (Matchs Gala) في الفوتسال والكرة الطائرة، بمشاركة قدامى لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي، تكريماً لمسيرتهم وإسهاماتهم في إثراء المشهد الرياضي بالجهة
رؤية ترتكز على الشباب والقيم الرياضيةيمثل هذا الحدث أيضاً رسالة رمزية تعكس التزام ON’Sport بدعم الرياضة والشباب، من خلال ربط انطلاقة المشروع بتكريم رموز الرياضة المحلية، وتجسيد فلسفة تقوم على أن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الأجيال القادمة.
وتؤكد إدارة المجمّع أن الرياضة تمثل وسيلة للتواصل بين الأجيال وأداة لتعزيز الصحة والعافية، مشيرة إلى أن المشروع سيحتضن برامج تدريبية متنوعة وشراكات استراتيجية، إلى جانب تنظيم فعاليات مجتمعية مستمرة.
طموح لبناء قطب رياضي مرجعيويهدف مجمّع ON’Sport إلى ترسيخ موقعه كأكاديمية رياضية حديثة وقطب مرجعي يجمع بين الرياضة والابتكار والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل رياضي واعد لمدينة صفاقس والجهة.
الدخول مجاني بالتسجيل المسبقنظراً لمحدودية الأماكن، سيكون الدخول إلى حدث “LEGENDS DAY” مجانياً، على أن يتم التسجيل المسبق عبر الرابط :
ويقع هذا المشروع الجديد في قلب القطب التكنولوجي بصفاقس، ليشكل إضافة نوعية للمنظومة الرياضية بالجهة، ومساهمة في دعم الإشعاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمدينة، التي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة رياضية واعدة.
حدث استثنائي بعنوان “LEGENDS DAY”بمناسبة الافتتاح، تنظم ON’Sport تظاهرة كبرى تحت عنوان “LEGENDS DAY”، وذلك يوم الجمعة 10 أفريل 2026 من الساعة 17:30 إلى 20:30، في حدث يجمع بين العروض الفنية والرياضة عالية المستوى.
ويتضمن برنامج التظاهرة ثلاث فقرات رئيسية:
* عروض فنية مستوحاة من موسيقى K-POP
* استعراضات في الفنون القتالية تشمل الكيندو والإيايدو
* مباريات استعراضية (Matchs Gala) في الفوتسال والكرة الطائرة، بمشاركة قدامى لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي، تكريماً لمسيرتهم وإسهاماتهم في إثراء المشهد الرياضي بالجهة
رؤية ترتكز على الشباب والقيم الرياضيةيمثل هذا الحدث أيضاً رسالة رمزية تعكس التزام ON’Sport بدعم الرياضة والشباب، من خلال ربط انطلاقة المشروع بتكريم رموز الرياضة المحلية، وتجسيد فلسفة تقوم على أن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الأجيال القادمة.
وتؤكد إدارة المجمّع أن الرياضة تمثل وسيلة للتواصل بين الأجيال وأداة لتعزيز الصحة والعافية، مشيرة إلى أن المشروع سيحتضن برامج تدريبية متنوعة وشراكات استراتيجية، إلى جانب تنظيم فعاليات مجتمعية مستمرة.
