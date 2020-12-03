ميلان وليل يبلغان دور الـ32 من الدوري الأوروبي

الأناضول -

بلغ ميلان الإيطالي دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، عقب فوزه على سيلتيك الأسكتلندي بأربعة أهداف لهدفين، الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.وبدأ الضيوف اللقاء بقوة وتمكنوا من افتتاح النتيجة مُبكرًا بهدف سجله الأسترالي توم روجيك عند الدقيقة 7، أتبعه زميله أودسون أدوارد بهدف ثان جاء مع حلول الدقيقة 14.ومن ركلة حرة مباشرة، قلص التركي هاكان تشالهان أوغلو الفرق بهدف جميل أحرزه في الدقيقة 24، قبل أن ينجح الإسباني صامويل كاستييخو في تعديل الكفة بعد دقيقتين فقط.وعرفت المباراة في مطلع شوطها الثاني إحراز أصحاب الأرض لهدف ثالث حمل توقيع النرويجي ينس بيتر هاوجي في الدقيقة 50، بعد مجهود فردي مميز، ثم أمن الإسباني إبراهيم دياز الفوز بتسجيله هدفًا رابعًا عند الدقيقة 82.ولحساب ذات المجموعة، تغلب ليل الفرنسي على ضيفه سبارتا براغ التشيكي بهدفين لهدف، ليضمن بذلك مقعده بين المتأهلين.وبهذا تصدر ليل فرق المجموعة بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة، يليه ميلان ثانيًا بـ 10 نقاط، ثم سبارتا براغ بـ 6، وأخيرًا سيلتيك بنقطة واحدة.