أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي عبر أجواء "السعودية" بعد موافقة الرياض على المرور بأجوائها

الأناضول -

القدس - انطلقت، الثلاثاء، أول رحلة تجارية لشركة طيران إسرائيلية، إلى دولة الإمارات، عبر أجواء السعودية.وغادرت الطائرة التابعة لشركة "إسرائير"، مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، وعلى متنها عدد لم يتم تحديده من السياح الإسرائيليين، في طريقها إلى إمارة "دبي".وكتب موقع "إسرائيل بالعربية"، المدار من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر "أول رحلة تجارية في التاريخ إلى دبي".وتستغرق الرحلة ساعتين وخمسين دقيقة.وكانت الشركة الإسرائيلية تنتظر قرارا من السلطات السعودية، بالسماح للطائرة بالمرور في أجوائها.وقالت هيئة البث الإسرائيلية "سمحت السعودية لشركات طيران إسرائيلية باستخدام مجالها الجوي في طريقها الى الامارات".وأضافت "جاء ذلك في أعقاب محادثات بين مستشار الرئيس ترامب جارد كوشنير ومبعوثه آفي بركوفيتش مع مسؤولين في الرياض".وتابعت "من المتوقع أن يصل إلى دبي خلال الشهر المقبل، عشرات آلاف الإسرائيليين على متن طائرات (تعود لشركات الطيران الإسرائيلية) إلعال ويسرائير واركيع".وإضافة إلى الشركات الإسرائيلية، فإن شركة "فلاي دبي" الإماراتية، تسيّر رحلتين يومين بين إسرائيل والإمارات، فيما أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، أنها ستبدأ في تسيير 24 رحلة أسبوعيا بدءا من شهر مارس/آذار المقبل.وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.