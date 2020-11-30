موقع "ميدل إيست آي": طهران هددت بضرب الإمارات إذا تعرضت لهجوم أمريكي

الأناضول -

موقع "ميدل إيست آي" عن مصدر إماراتي:

ـ طهران ستحمل الإمارات مسؤولية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، في حال تعرضت إيران لهجوم أمريكي محتمل.



- توقيت اتصال إيران مع محمد بن زايد جاء قبل فترة وجيزة من إدانة أبوظبي اغتيال زاده.



ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الإثنين، أن طهران هددت ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بضرب الإمارات، في حال تعرض إيران لهجوم أمريكي.وأسند الموقع خبره إلى مصدر إماراتي لم يذكر اسمه، حيث قال إن "إيران تواصلت مع آل نهيان وهددته بشكل مباشر".وأكد المصدر الإماراتي بحسب الموقع أن طهران ستحمل الإمارات مسؤولية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، في حال تعرضت إيران لهجوم أمريكي محتمل.وعن توقيت الاتصال الإيراني مع محمد بن زايد، أوضح المصدر أنه جاء قبل فترة وجيزة من إدانة أبوظبي، اغتيال زاده (الأحد).وشدد المصدر أن التهديد لم يصل بن زايد من طرف ثالث، بل كان مباشرا.والجمعة، أعلنت إيران اغتيال فخري زاده، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي" عن 63 عاما، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.وتوعد الحرس الثوري، بـ"انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله.فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عبر تويتر: "هناك أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده".