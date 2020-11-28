برايتون يخطف نقطة من ليفربول في الوقت القاتل

الأناضول -

عاد ليفربول بتعادل مخيب لآمال جمهوره من أرض مضيفه برايتون بهدفٍ لكل منهما، السبت، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.جاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 60، من كرة مررها المصري محمد صلاح إلى زميله دييغو جوتا، الذي اخترق بدوره دفاعات برايتون وسدد عن يمين الحارس ماثيو ريان.وخطف برايتون التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر اللقاء، عبر متوسط ميدانه الألماني باسكال غروز من علامة الجزاء.ورغم التعادل صعد ليفربول إلى صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده للنقطة 21، فيما بقي برايتون في المركز السادس عشر بـ 10 نقاط.