نتنياهو يزور الإمارات والبحرين مطلع الأسبوع المقبل

الأناضول -

قالت صحيفة عبرية، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري الأسبوع المقبل "زيارة تاريخية" إلى كل من الإمارات والبحرين.وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو، أنه من المقرر أن يسافر الأخير مطلع الأسبوع المقبل في أول زيارة علنية إلى أبوظبي والمنامة.وسيلتقي نتنياهو خلال زيارته ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي هاتفه رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم، بحسب المصدر ذاته.وأضافت الصحيفة: "يجري مسؤولو مكتب نتنياهو الترتيبات الأخيرة للرحلة مع مكتبي (ابن زايد وآل خليفة) في أبوظبي والمنامة".وتابعت : "خلال المحادثة التي جرت بين رئيس لجنة الأمن والخارجية عضو الكنيست (البرلمان) تسفي هاوزر، وبين علي راشد النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في البرلمان الإماراتي، أكد الأخير على الزيارة المرتقبة لنتنياهو".ونقلت الصحيفة عن هاوزر قوله: "صنعنا التاريخ"، في أول اجتماع رسمي بين ممثلي البرلمانين.والثلاثاء، أعلن نتنياهو، أنه سيزور البحرين قريبا، استجابة لدعوة رسمية.ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت إسرائيل اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقوبل الاتفاق بتنديد واسع؛ واعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة وطعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.​​​​​​​وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.