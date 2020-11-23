عقب لقائه إسرائليين في دبي.. الفنان المصري محمد رمضان ينشر صورة علم فلسطين

الأناضول -

في محاولة لاحتواء موجة الغضب المتصاعدة ضده، نشر الفنان المصري الشهير محمد رمضان، صورة للعلم الفلسطيني، والذي اعتبره البعض بمثابة اعتذار ضمني عن لقائه إسرائيليين في دبي.وقبل يومين، نشرت حسابات رسمية إسرائيلية، صورة لمحمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، ولاعب تل أبيب، ضياء سبع، في مدينة دبي الإماراتية، وسط انتقادات متصاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي.وفجر الإثنين، نشر رمضان عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، صورة لعلم فلسطين دون تعليق، والتي لاقت تفاعلا واسعا وحظيت بأكثر من 50 ألف تعليق كانت معظمها غاضبة.وتعليقا على حساب رمضان، قال المحامي المصري مالك عدلي، "ثقة في الله (عبارة اشتهر بها رمضان في أعماله) ضحك للركب!"، فيما قال حساب باسم خالد نبيل، تعليقا على صورة علم فلسطين: "شالوم (سلام بالعبرية) يا رمضان".وقال حساب باسم أحمد عبدالقادر، ساخرا: "مش بس (ليس فقط) لو نشرت العلم الفلسطيني، حتي لو جبت (استخرجت) شهادة إنك حاربت في 1973 (حرب أكتوبر) خلاص خلصت يا رمضان (انتهت)".فيما وجه حساب باسم محمد عاطف، حديثه لرمضان قائلا: "علم فلسطين خسارة ينشر على بروفايلك (حسابك الشخصي) يا صهيوني يا صبي أفيخاي أدرعي (المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي)".والسبت، نشر الحساب الموثق "إسرائيل تتكلم العربية" عبر تويتر، صورتين لمحمد رمضان أحدهما مع المطرب عومير آدام والأخرى مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع، في دبي.ولم يقدم الحساب التابع للخارجية الإسرائيلية تفاصيل بشأن موعد اللقاء آنذاك، غير أنه دون على الصورة الأولى عبارة: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".فيما دون على الصورة الثانية عبارة: "النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي".وعبر حسابه الموثق بـ"تويتر"، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الصورة ذاتها، وغرد قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام، الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير آدام في دبي".وأثارت تلك الصور لمحد رمضان، موجة غضب عارمة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل المصرية، بلغت أصداؤها حد مطالبة نقابة المهن التمثيلية بالتحقيق مع رمضان وتجميد عضويته وحظر مشاركته في الأعمال الفنية.ولم يصدر بيان من الفنان المصري حول تلك الواقعتين، غير أن نقيب الممثلين أشرف زكي، قال إن رمضان لم يكن يعرف هوية من يلتقط معهم الصور، بحسب حديث دار بينهما.وتعقد نقابة المهن التمثيلية بمصر، الإثنين، اجتماعا طارئا لاتحاد النقابات الفنية، لبحث الأزمة المثارة حول لقاء رمضان بإسرائيليين في مدينة دبي الإماراتية.وأكدت النقابة في بيان مساء الأحد، موقفها "الداعم لكامل حقوق الشعب الفلسطيني، والالتزام بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات الفردية لأحد اعضائها".وتابع: "المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع، ويحتفظ في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة".وتصل عقوبة التطبيع مع إسرائيل إلى شطب العضوية من نقابة المهن التمثيلية.ومنذ 1979 تقيم مصر علاقات رسمية مع إسرائيل، غير أن معظم قطاعات الشعب المصري ظلت طوال هذه العقود رافضة لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.