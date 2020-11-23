نتنياهو التقى بن سلمان في السعودية (إعلام إسرائيلي)

الأناضول -

مكتب نتنياهو لم ينف النبأ، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو ومحمد بن سلمان ومايك بومبيو عقدوا قمة ثلاثية في السعودية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، إن لقاء ثلاثيا، عُقد أمس الأحد، في السعودية، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وقالت وسائل الإعلام، بينها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وموقع "واللا"، إن اللقاء عقد سرا بالسعودية يوم أمس الأحد.وأشارت إلى أن رئيس "الموساد" الإسرائيلي (المخابرات الخارجية) يوسي كوهين، شارك باللقاء.ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية معلوماتها، عن مصدر إسرائيلي لم تحدد اسمه.ولفتت إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم ينفِ الخبر.ولم تعلق السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية، على النبأ.