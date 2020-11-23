   Salateen Tarab - مرت الأيام  

نتنياهو التقى بن سلمان في السعودية (إعلام إسرائيلي)

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 09:48 قراءة: 0 د, 34 ث
الأناضول - القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط -

مكتب نتنياهو لم ينف النبأ، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو ومحمد بن سلمان ومايك بومبيو عقدوا قمة ثلاثية في السعودية



قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، إن لقاء ثلاثيا، عُقد أمس الأحد، في السعودية، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقالت وسائل الإعلام، بينها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وموقع "واللا"، إن اللقاء عقد سرا بالسعودية يوم أمس الأحد.

وأشارت إلى أن رئيس "الموساد" الإسرائيلي (المخابرات الخارجية) يوسي كوهين، شارك باللقاء.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية معلوماتها، عن مصدر إسرائيلي لم تحدد اسمه.

ولفتت إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم ينفِ الخبر.

ولم تعلق السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية، على النبأ.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215529



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 23 نوفمبر 2020 | 8 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:06 05:35
19°
 19° % 63 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1518°-1519°-1320°-1421°-15
  • Avoirs en devises
    21486,3

  • (20 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25254 DT        1$ =2,73857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 nov)   1425,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة