الذهب يتصدر عائدات موريتانيا من العملة الصعبة خلال 2020 فيما تراجعت عائدات الحديد والأسماك

الأناضول -

تصدر الذهب عائدات موريتانيا من العملة الصعبة في 2020، متجاوزا بذلك الحديد، والأسماك التي ظلت تتصدرها طوال السنوات الماضية.ووفق تقرير أرفقته وزارة المالية بمشروع قانون المالية لسنة 2021، فإن الذهب جاء بالمرتبة الأولى بين صادرات موريتانيا خلال 2020، من حيث عائداته من العملة الصعبة.وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول، بلغت عائدات معدن الذهب خلال السنة الحالية 780 مليون دولار.فيما جاء معدن الحديد في المرتبة الثانية، إذ وصلت عائداته خلال العام الجاري 564 مليون دولار، وحلت ثالثا عائدات الأسماك التي بلغت 550 مليون دولار، ثم النحاس 106 ملايين دولار.وبلغت عائدات موريتانيا من معدن الحديد خلال 2019، نحو 831 مليون دولار، والأسماك 712 مليون دولار، ومن الذهب 596 مليون دولار، و145 مليون دولار للنحاس.وتشير معطيات رسمية إلى أن التراجع المسجل على مستوى النمو الاقتصادي، يطول مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بنسب انكماش تراوح بين 1 ـ 7 بالمئة.