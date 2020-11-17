الجيش الأمريكي يقر بشراء بيانات تحديد المواقع من تطبيق إسلامي

الأناضول -

أقر الجيش الأمريكي، الثلاثاء، بشراء بيانات تحديد المواقع من تطبيقات هواتف محمولة بينها إسلامية تم تنزيلها ملايين المرات حول العالم.جاء ذلك في تصريح صحفي لمسؤول بقيادة العمليات الخاصة للولايات المتحدة، وهي تابعة للجيش وتركز على مكافحة الإرهاب، نقلته وسائل إعلام دون الكشف عن اسمه.وقال المسؤول العسكري إن "البيانات يتم شراؤها لمساعدة الولايات المتحدة في عملياتها بالخارج".وجاء هذا الاعتراف إثر كشف تقرير تحقيقي جديد أن الجيش الأمريكي يشتري بيانات تحديد المواقع من تطبيقات هواتف محمولة، مثل تطبيق مسلم برو الشهير.وأجرت التحقيق مجلة "ماذر بورد" الإلكترونية، المملوكة لـ "إعلام فايس" وهي شركة بث ووسائط رقمية كندية أمريكية.وتبين وفق التحقيق أنه من بين أشهر تلك التطبيقات المستهدفة تطبيق "مسلم برو"، وهو تطبيق يذكّر المستخدمين بمواعيد الصلاة ويحدد اتجاه القبلة، وقد تم تنزيله أكثر من 98 مليون مرة حول العالم.وهناك أيضا تطبيق مواعدة إسلامي، وتطبيق يتعقب حالات الطقس، إلى جانب تطبيقات أخرى.وتتشكل غالبية مستخدمي تلك التطبيقات من المسلمين، وهو ما يُنظر إليه على أنه استمرار لسياسة الولايات المتحدة التي بدأت قبل عقود في البلدان الإسلامية مثل أفغانستان والعراق.