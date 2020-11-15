سقوط صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرة أطلقت من منطقة تيغراي الإثيوبية

فرانس 24 -

أعلن دبلوماسيان لوكالة فرانس برس أن صواريخ أُطلقت من منطقة تيغراي شمال إثيوبيا سقطت على العاصمة الإريترية أسمرة السبت، في أحدث مؤشر على انتشار النزاع الإثيوبي الداخلي إلى خارج حدود البلد.وقال أحد الدبلوماسيين إن "التقارير التي نتلقاها تشير إلى سقوط صواريخ عدة قرب المطار" في أسمرة.وأكد زعيم إقليم تيغراي دبرصيون جبراميكائيل لوكالة رويترز الأحد أن قواته قصفت مطار أسمرة مساء السبت. وذكر أن قواته قاتلت قوات إريترية على "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد بدأ هجوما عسكريا في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني. ونفت حكومة إريتريا أي دور لها في الصراع.فرانس24/ أ ف ب/ رويترز