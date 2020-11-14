الصحراء الغربية: فرنسا وإسبانيا تدعوان إلى تجنب التصعيد واستئناف التفاوض

فرانس 24 -

إسبانيا تدعو إلى استئناف عملية التفاوض

على إثر إطلاق المغرب عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، لـ "إعادة إرساء حرية التنقل"، دعت فرنسا الجمعة إلى "فعل كل ما يمكن تجنّبا للتصعيد" في الصحراء الغربية. ومن جهتها، اعتبرت البوليساريو أن العملية المغربية أنهت وقف إطلاق النار بين الجانبين المعمول به منذ 30 عاما، وأن "الحرب بدأت".وصرحت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة لوكالة الأنباء الفرنسية أنّ "فرنسا تدعو اليوم إلى فعل كلّ ما يمكن لتجنّب التصعيد والعودة إلى حل سياسي في أقرب وقت".وأضافت "هذه الأحداث تُظهر أهمّية أن يُعاد سريعا إطلاق العمليّة السياسيّة، وذلك خصوصا عبر تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت".من جانبها، دعت إسبانيا الأطراف إلى "استئناف عملية التفاوض" حول الصحراء الغربية.ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية مساء الجمعة، حثت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية، "الأطراف على استئناف عملية التفاوض والمضي نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين".وأضافت الوزارة أن "الحكومة الإسبانية تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لضمان احترام وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية".وأشارت إلى أنه "في الأيام الماضية، اتخذت إسبانيا خطوات في هذا الاتجاه ودعت إلى تحمل المسؤولية وضبط النفس".وعقب عملية عسكرية اعتبرت البولسياريو أنها أنهت وقف إطلاق النار بين الجانبين، المعمول به منذ 30 عاما، وأن "الحرب بدأت"، أعلن المغرب ليل الجمعة أن المعبر الحدودي في منطقة الكركرات العازلة بالصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، "أصبح مؤمنا بشكل كامل".وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أعلنت صباح الجمعة أن هذه العملية تأتي بعد إقفال أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول، الطريق الذي تمرّ منه خصوصا شاحنات نقل بضائع من المغرب نحو موريتانيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة على الساحل الأطلسي لإفريقيا ومستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على ثمانين بالمئة منها، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، باستقلالها.فرانس24/أ ف ب