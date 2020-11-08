كوشنر يتواصل مع ترامب للقبول بنتيجة الانتخابات (سي إن إن)

وكالات -

نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية اليوم (الأحد)، عن مصدرين اثنين، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره، تواصل مع الأخير للاعتراف بنتيجة الانتخابات.يأتي هذا بعدما أكدت وسائل الإعلام الأميركية أن جو بايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.ورغم هذا، قال ترمب في بيان إن السباق الانتخابي «بعيد عن النهاية». وأضاف: «لن أرتاح حتى يحظى الشعب الأميركي بفرز الأصوات الصادق الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية».وأكد ترمب، في بيان، أن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات أمام القضاء يوم الاثنين، بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، مؤكداً: «الانتخابات لم تُحسم بعد». وأضاف: «نحن نعلم جميعاً لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفاً، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة»، وقال: «الحقيقة... هي أن هذه الانتخابات لم تُحسم بعد».ووفقاً لكايت بيدنجفيلد، نائب حملة بايدن الانتخابية، فإنه لم يكن هناك أي تواصل بين بايدن وترمب أو أي ممثلين عن الجانبين منذ الإعلان عن بايدن رئيساً أميركياً منتخباً.