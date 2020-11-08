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مادورو لبايدن: مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة

Publié le Dimanche 08 Novembre 2020 - 09:54 قراءة: 0 د, 55 ث
الأناضول - بوينس آيرس - هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بفوزه برئاسة الولايات المتحدة، معربا عن استعداد بلاده للحوار مع الجانب الأمريكي.

وفي تغريدة عبر توتير قال مادورو "ستكون فنزويلا، موطن المنقذ سيمون بوليفار، مستعدة دائما للحوار والتفاهم مع الشعب والحكومة الأمريكيين".


يجدر بالذكر أن العلاقات الأمريكية الفنزويلية شهدت توترا كبيرا خلال فترة إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، حيث إن الأخير دعم خوان غوايدو الرئيس المؤقت الذي نصب نفسه من جانب واحد، باعتباره الحكومة الشرعية في فنزويلا.

بدوره هنأ رئيس الأوروغواي، لويس لاكاليي بو، بايدن بفوزه برئاسة الولايات المتحدة.

وفي تغريدة عبر تويتر قال "تهانينا لرئيس الولايات المتحدة المنتخب، جو بايدن، وسنعمل على تعزيز العلاقات بين بلدينا لما فيه خير شعبينا".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية بينها "سي إن إن"، و"أسوشيتيد برس"، و"فوكس نيوز"، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن "بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا)".

كما ذكرت قناة "فوكس نيوز"، أن "بايدن بعد فوزه في بنسلفانيا فاز بولاية نيفادا (16 صوتا)، ما يرفع أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 290".



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