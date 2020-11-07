ترامب: لقد فزت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بفارق كبير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على تويتر مساء اليوم: "لقد فزت فى هذه الانتخابات بفارق كبير".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال السبت في وقت سابق، إن أصواتا "غير قانونية" غيرت النتائج في ولاية بنسلفانيا التي يتأخر فيها حاليا عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بنحو 28 ألف صوت.وأضاف ترامب، عبر توتير: "عشرات آلاف الأصوات غير القانونية تم استلامها بعد الثامنة من الثلاثاء، يوم الانتخابات".وتابع قائلا: "مئات آلاف الأصوات لم يسمح بمراقبتها.. هذا كان من شأنه تغيير نتائج الانتخابات في عدد من الولايات، من بينها بنسلفانيا".وحتى الآن حصل ترامب على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصل بايدن على 253 صوتا من دون احتساب ولاية أريزونا التي أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" وشبكة "فوكس نيوز" فوز بايدن بهما.ولا يزال الفرز مستمرا في ولاية بنسلفانيا التي يتقدم فيها بايدن على ترامب بفارق 28 ألف صوت حتى الآن.ومن المتوقع أن يتم إعلان مزيد من النتائج، السبت، خاصة من مقاطعة أليغاني (كارولاينا الشمالية).