   Farid - عمري ما أقدر أنساك  

الجزائر.. مصرع شخصين في حرائق غابات بعدة محافظات

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 11:47 قراءة: 0 د, 52 ث
الأناضول - الجزائر/عبد الرزاق بن عبد الله - لقي شخصان مصرعهما، السبت، جراء حرائق اندلعت في غابات بعدة محافظات جزائرية.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي، إن محافظات وهران والشف (غرب) والبليدة وتيبازة (وسط) شهدت ليلة الجمعة/السبت حرائق مجهولة المصدر، تدخلت عناصر الحماية المدنية لإخمادها.


من جهتها، أفادت إدارة الحماية المدنية بالجزائر، في بيان، بأن محافظة تيبازة (50 غرب العاصمة الجزائر) شهدت منذ مساء الجمعة حرائق بغابات بلدية "قوراية".

وأضافت الإدارة (حكومية)، أن فرقها تواصل العمل على إخماد تلك الحرائق، دون ذكر سبب اندلاعها.

وأعلنت مصرع شخصين حاصرتهما النيران في مزرعة بذات المحافظة، فيما تم إجلاء 10 آخرين بعد تعرضهم لاختناق بالدخان ونقلهم للمستشفى.

كما تم إجلاء 3 عائلات إلى مخيم حكومي بالمنطقة بعد اقتراب النيران من منازلهم، وفق ذات البيان.

وحول الحرائق بالمحافظات الأخرى لم تعلن إدارة الحماية المدنية عن وجود خسائر بشرية.

وفي يوليو/تموز الماضي، شهدت الجزائر حرائق بعدة غابات بالتزامن مع موجة حر ضربت البلاد، حيث أعلنت السلطات فتح تحقيقات بشأنها، لكن نتائجها لم تعلن بعد.

وفي تصريحات صحفية للإعلام المحلي لمح رئيس الوزراء عبد العزيز جراد آنذاك إلى وجود "أطراف" وراءها دون ذكرها.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214601



En continu

Toutes les news

السبت 07 نوفمبر 2020 | 21 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:18 14:55 12:10 06:49 05:21
23°
 23° % 49 :الرطــوبة
تونــس 16°
1.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
23°-1625°-1724°-1722°-1621°-15
  • Avoirs en devises
    21221,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,23513 DT        1$ =2,76711 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1610,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة