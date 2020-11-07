الجزائر.. مصرع شخصين في حرائق غابات بعدة محافظات

الأناضول -

الجزائر/عبد الرزاق بن عبد الله - لقي شخصان مصرعهما، السبت، جراء حرائق اندلعت في غابات بعدة محافظات جزائرية.وقال التلفزيون الجزائري الرسمي، إن محافظات وهران والشف (غرب) والبليدة وتيبازة (وسط) شهدت ليلة الجمعة/السبت حرائق مجهولة المصدر، تدخلت عناصر الحماية المدنية لإخمادها.من جهتها، أفادت إدارة الحماية المدنية بالجزائر، في بيان، بأن محافظة تيبازة (50 غرب العاصمة الجزائر) شهدت منذ مساء الجمعة حرائق بغابات بلدية "قوراية".وأضافت الإدارة (حكومية)، أن فرقها تواصل العمل على إخماد تلك الحرائق، دون ذكر سبب اندلاعها.وأعلنت مصرع شخصين حاصرتهما النيران في مزرعة بذات المحافظة، فيما تم إجلاء 10 آخرين بعد تعرضهم لاختناق بالدخان ونقلهم للمستشفى.كما تم إجلاء 3 عائلات إلى مخيم حكومي بالمنطقة بعد اقتراب النيران من منازلهم، وفق ذات البيان.وحول الحرائق بالمحافظات الأخرى لم تعلن إدارة الحماية المدنية عن وجود خسائر بشرية.وفي يوليو/تموز الماضي، شهدت الجزائر حرائق بعدة غابات بالتزامن مع موجة حر ضربت البلاد، حيث أعلنت السلطات فتح تحقيقات بشأنها، لكن نتائجها لم تعلن بعد.وفي تصريحات صحفية للإعلام المحلي لمح رئيس الوزراء عبد العزيز جراد آنذاك إلى وجود "أطراف" وراءها دون ذكرها.