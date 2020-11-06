قدم.. ثلاثية التركي يوسف يازيجي تمنح ليل فوز كبير على ميلان

الأناضول -

سقط ميلان الإيطالي على ميدانه، الخميس، أمام ليل الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.وقدم ميلان واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، إذ لعب الفريق بخطوط غير منتظمة ودفاع مهتز، الأمر الذي مهد الطريق للضيوف لبسط سيطرتهم وافتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 22 من ركلة جزاء نفذها التركي يوسف يازيجي بنجاح.وواصل ميلان مستواه السيء في الشوط الثاني، لتتلقى شباكه هدفين مُتتاليين في الدقيقتين 55 و58، عن طريق المتألق يوسف يازيجي، الذي رفع رصيده للهدف رقم 6 كثاني هدافي المسابقة الأوروبية.ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب سبارتا براغ على مضيفه سيلتيك الاسكتلندي بهدفين نظيفين.وبذلك، رفع ليل رصيده للنقطة السابعة منتزعًا صدارة المجموعة من ميلان، الذي توقف عند النقطة السادسة في المركز الثاني، يليهما سبارتا براغ بثلاث نقاط، ثم سيلتيك رابعًا وأخيرًا بنقطة واحدة