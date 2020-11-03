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سفير أنقرة بالنمسا يلتقي شابين تركيين أنقذا مصابين بهجوم فيينا

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 19:13 قراءة: 1 د, 8 ث
الأناضول - فيينا - التقى السفير التركي بالعاصمة النمساوية أوظان جيهون، شابين تركيين أنقذا مصابين اثنين خلال هجوم فيينا الإرهابي، بينهما شرطي.

واستقبل جيهون الشابين التركيين، رجب طيب غولتكين وميكائيل أوزن، في مقر السفارة بالعاصمة فيينا، الثلاثاء، حيث استهل اللقاء بتقديم التعازي لذوي الضحايا، راجيا الشفاء العاجل للجرحى.


وقال جيهون: "إننا أفضل من يفهم أصدقائنا في فيينا حاليا، بصفتنا دولة تخوض كفاحا ضد كافة أشكال الإرهاب، وأمة قدمت الكثير من الشهداء في هذا السبيل".

وأعرب عن بالغ افتخاره جراء بطولة الشابين التركيين في هذا الهجوم المؤسف.

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وأردف أن الشابين أظهرا للعالم أجمع كيف يكون الشاب التركي والمسلم، وكيف يهرع لمساعدة الآخر، ولا يدعه لمصيره في اللحظات الصعبة، ولا يتوانى عن المخاطرة بحياته في سبيل إنقاذ حياة الآخرين.

من جانبهما، تقدم الشابان ببالغ الشكر للرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والسفير جيهون، جراء الاهتمام الكبير الذي أظهروه بهما عقب الهجوم.

وشهدت فيينا، مساء الإثنين، هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 17 آخرين، حسب وزارة الداخلية النمساوية.

وأنقذ الشاب التركي رجب طيب غولتكين حياة شرطي أصيب في هجوم فيينا الإرهابي، رغم إصابته خلال الهجوم، بعد أن نقله مع صديق له إلى سيارة الإسعاف، التي كانت على مسافة من مكان الاشتباك.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى الرئيس أردوغان اتصالا مرئيا مع الشابين التركيين، وأعرب عن افتخاره بعملهما الإنساني.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214361

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 09h 09m |           
هذا لايعني الإعلام الغربي عموما و لا عقي أهذية الغرب خصوصا (من الداخل و الخارج)... كل ما يعنيهم كيف يمكن لهم نشر كل ما يشوه الإسلام و المسلمين.



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