   Abdelhalim Hafed - موعود  

النمسا تعلن تحديد هوية منفذ هجوم فيينا

Pixabay
Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 14:41 قراءة: 0 د, 41 ث
الأناضول - فيينا - أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، تحديد هوية منفّذ الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة فيينا مساء الإثنين.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن منفّذ الهجوم مواطن عشريني، تعود أصوله إلى شمال مقدونيا.


وأضاف أن منفّذ الهجوم الذي لقي حتفه برصاص الشرطة النمساوية، من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى الشاب العشريني ألقي القبض عليه سابقاً، إثر محاولته التوجه إلى سوريا للانضمام إلى "داعش"، وحكم عليه في أبريل/ نيسان 2019 بالسجن 22 شهراً، إلا أنه تم الإفراج عنه شرطياً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي سياق متواصل، أفاد نيهامر أن الأمن النمساوي داهم 17 منزلاً في العاصمة فيينا ومدينة سانكت بولتن، واعتقل عددا من المشتبه بهم على خلفية الهجوم الإرهابي.

وشهدت فيينا مساء الاثنين هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 17 آخرين، بحسب وزارة الداخلية النمساوية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214338

Slimene  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 15h 32m |           
@Observateur.Quand c'est la France celà semble t'interesser.Là c'est l'Autriche,malheureusement pour toi,ce sont toujours le même profil de terroristes islamistes et malheureusement pour la plupart l'Autriche n'avait jamais colonisé les musulmans.

Observateur  (Canada)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 15h 04m |           
فففففف فديت من هالحكايات.إلي ما تهمناش.



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