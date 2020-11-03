النمسا تعلن تحديد هوية منفذ هجوم فيينا

الأناضول -

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، تحديد هوية منفّذ الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة فيينا مساء الإثنين.وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن منفّذ الهجوم مواطن عشريني، تعود أصوله إلى شمال مقدونيا.وأضاف أن منفّذ الهجوم الذي لقي حتفه برصاص الشرطة النمساوية، من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي.وأشار إلى الشاب العشريني ألقي القبض عليه سابقاً، إثر محاولته التوجه إلى سوريا للانضمام إلى "داعش"، وحكم عليه في أبريل/ نيسان 2019 بالسجن 22 شهراً، إلا أنه تم الإفراج عنه شرطياً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وفي سياق متواصل، أفاد نيهامر أن الأمن النمساوي داهم 17 منزلاً في العاصمة فيينا ومدينة سانكت بولتن، واعتقل عددا من المشتبه بهم على خلفية الهجوم الإرهابي.وشهدت فيينا مساء الاثنين هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 17 آخرين، بحسب وزارة الداخلية النمساوية.ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.