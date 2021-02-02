إسبانيا.. 724 وفاة بكورونا

الأناضول -



في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس في البلاد، خلال آخر 8 أشهر..

سجلت إسبانيا الثلاثاء 724 وفاة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس في البلاد، خلال آخر 8 أشهر.ووفق معطيات وزارة الصحة، بلغ إجمالي وفيات كورونا، 59 ألفا و805.في حين ارتفع اجمالي الإصابات إلى مليونين و822 ألفا و805 إثر تسجيل 29 ألفا و64 إصابة في آخر 24 ساعة.وتشهد البلاد حالة طوارئ بسبب الجائحة، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم تشديد التدابير في بعض المدن من قبل السلطات المحلية، خلال الأسبوعين الأخيرين.وجرى تقديم موعد بدء حظر التجول الليلي في مناطق كثيرة، فيما عمدت بعض الإدارات الذاتية إلى إغلاق المطاعم والحانات ومراكز التسوق في حين فُرضت قيود على ساعات عملها بمناطق أخرى.