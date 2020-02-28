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وزير الصحة الإيراني: إصابات كورونا ستبلغ ذروتها عالميا الأسبوع المقبل

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
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الأناضول - طهران -

وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي:
- "تبين الملاحظات الوبائية الوطنية والعالمية بأن انتشار المرض سيبلغ أعلى معدلاته الأسبوع القادم"

- "لا نرى أن إخضاع المدن للحجر الصحي طريقة علمية يعتد بها"


قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الجمعة، إن إصابات فيروس كورونا ستبلغ ذروتها عالميا الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به نمكي عقب اجتماع لمركز مكافحة كورونا في طهران.

وأكد الوزير الإيراني أن المستشفيات في البلاد بجميع أقسامها على أهبة الاستعداد لمواجهة الفيروس.

وقال: "تبين الملاحظات الوبائية الوطنية والعالمية بأن انتشار المرض سيبلغ أعلى معدلاته الأسبوع المقبل".

ودعا المواطنين إلى الامتناع عن السفر إلا للضرورة الملحة، والالتزام بتحذيرات الحكومة للحيلولة دون انتشار الوباء.

وأضاف: "لا نرى أن إخضاع المدن للحجر الصحي طريقة علمية يعتد بها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في عموم البلاد إلى 388 شخصا.

  
  
  

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