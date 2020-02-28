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الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
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الأناضول - إسطنبول / عزت طاشقيران -

قالت في بيان: "زبائننا الذين حجزوا رحلاتهم من تركيا إلى إيطاليا بين 1 مارس وحتى 31 مايو يمكنهم تعديل أو إلغاء حجوزاتهم مجانا"



أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الجمعة، تعليق رحلاتها الجوية إلى إيطاليا اعتبارا من 1 مارس/آذار جراء ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" في هذا البلد الأوروبي.

وأعلن المكتب الإعلامي للشركة، في بيان، عن تغييرات في بعض الرحلات إلى إيطاليا بسبب ارتفاع إصابات كورونا هناك في الأيام الأخيرة.

وأضاف: "زبائننا الذين حجزوا رحلاتهم من تركيا إلى إيطاليا بين 1 مارس وحتى 31 مايو/أيار يمكنهم تعديل أو إلغاء حجوزاتهم مجانا".

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا شهدت منذ الجمعة الماضية 12 حالة وفاة بسبب كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابة إلى 400. وتتصدر مقاطعة لومبارديا المناطق الإيطالية التي انتشر بها الفيروس.

ووفق هذه الأرقام تعتبر إيطاليا الدولة الأولى بالاتحاد الأوروبي من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، والخامسة على مستوى العالم.

  
  
  

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