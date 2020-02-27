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لست متفائلا بحكومة الفخفاخ

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
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مرتجى محجوب

لأني أؤمن أن طريق انقاذ الاقتصاد الوطني يتطلب المضي في نهج ليبرالي صرف مع ما يقتضيه من تخفيض في الاداءات الموظفة على المؤسسات الاقتصادية و تبسيط لاجراءات بعث المشاريع و تطوير لقانون الصرف و تفويت ان لزم الأمر في بعض المؤسسات العمومية و مزيد الانفتاح و تحرير المبادلات التجارية الخارجية على سبيل الذكر لا الحصر ،


فاني لا أتوقع لحكومة الفخفاخ و بالنظر لتركيبتها غير المتجانسة و رؤيتها الاقتصادية الضبابية و ما لعبه اتحاد الشغل من دور في تمريرها و بعيدا عن شعارات " سبق الخير " و " خلي الحكومة تخدم " ، أي نجاح في مهمتها المستقبلية .

يكفي في هذا الإطار ان نطرح مسألة المؤسسات العمومية و ما يمثله بعضها من استنزاف لميزانية الدولة و مواقف حركة الشعب و اتحاد الشغل عراب حكومة الفخفاخ منها حتى ندرك تقريبا استحالة تجرؤ الحكومة و مضيها في الاصلاحات و القرارات الضرورية لايقاف النزيف و معالجة الجرح في العمق .

كونوا متفائلين كما شئتم و لكني لا أبني تفائلي أو تشائمي الا على العقل و المنطق .

  
  
  

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