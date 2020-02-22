إيطاليا تسجل حالة وفاة ثانية بسبب فيروس كورونا

Samedi 22 Février 2020



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الأناضول

- أعلنت السلطات الإيطالية، السبت، تسجيل حالة وفاة ثانية بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب أيضا بإصابة 18 شخصا حتى صباح اليوم، في عموم البلاد، بحسب إعلام محلي.وذكرت صحيفة " "كورييري ديلا سيرا" نقلا عن مصادر في الصحة أن حالة الوفاة تعود لامرأة مصابة بالفيروس، مقيمة في منطقة لومباردي التي تعد مدينة ميلان عاصمتها.وكشفت إيطاليا، الجمعة، عن وفاة مريض في مدينة بادوا شمالي البلاد، قالت إنه توفي بعد إصابته بفيروس "كورونا المستجد" ليصبح أول حالة تتوفى جرّاء الفيروس، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلا عن مسؤولين محليين.وظهر فيروس كورونا الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.ومع حادثة الوفاة الأخيرة، تسجل دول العالم، حتى اليوم، ألفين و362 حالة وفاة و77 ألفا و916 مصابا، معظمها في الصين، بسبب كورونا.