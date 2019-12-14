ليبيا.. القوات الحكومية تستهدف تمركزات حفتر جنوبي طرابلس

Samedi 14 Decembre 2019



الأناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، السبت، شن هجوم على تمركزات لمسلحي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محور "عين زارة" جنوبي العاصمة طرابلس.جاء ذلك في بيان أصدره آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية "بركان الغضب" اللواء أحمد أبوشحمة، نشره مركزها الإعلامي.وأضاف أبوشحمة أن المدفعية الثقيلة تعاملت بدقة مع تجمعات للمليشيات المتعددة الجنسيات، في محيط محور اليرموك جنوبي طرابلس.وأشار أن الاستهداف تم بعدما حدّدت فرق الرصد والاستطلاع الأهداف للتعامل معها.ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.