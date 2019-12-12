قدم: تأهل كلوج الروماني ومالمو السويدي وكوبنهاجن الدنماركي لدور الـ32 بـ''يوروبا ليغ''

Jeudi 12 Decembre 2019
الأناضول - تأهلت فرق كلوج الروماني ومالمو السويدي وكوبنهاجن الدنماركي، الخميس، إلى دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).
وتغلب كلوج على ضيفه سيلتيك الاسكتلندي بهدفين دون رد في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.
وأحرز ثنائية كلوج، اندريه بوركا والهولندي داميان يوكوفيتش في الدقيقتين 49 و70.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز رين الفرنسي على ضيفه لاتسيو الإيطالي بثنائية نظيفة سجلهما جوريس غانون في الدقيقتين 31 و87.
بذلك، يتصدر سيلتيك الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن كلوج، وجاء لاتسيو ثالثًا برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن رين.
وفي المجموعة الثانية، تعادل دينامو كييف الأوكراني مع ضيفه لوغانو السويسري بهدف لكل منهما، ومالمو على كوبنهاجن بهدف دون رد.
بذلك، يتصدر مالمو الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن كوبنهاجن، وجاء دينامو كييف ثالثًا برصيد 7 نقاط، وأخيرًا لوغانو برصيد 3 نقاط.
وفي المجموعة الرابعة، تعادل ايندهوفن الهولندي مع ضيفه روزنبورغ النرويجي بهدف لكل منهما، وتغلب لاسك لينز النمساوي على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بثلاثية نظيفة.
بذلك، ارتفع رصيد لاسك لينز إلى 13 نقطة بفارق نقطة عن سبورتنغ لشبونة، وجاء ايندهوفن ثالثًا برصيد 8 نقاط، وأخيرًا روزنبورغ برصيد نقطة واحدة.
وتغلب كلوج على ضيفه سيلتيك الاسكتلندي بهدفين دون رد في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.
وأحرز ثنائية كلوج، اندريه بوركا والهولندي داميان يوكوفيتش في الدقيقتين 49 و70.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز رين الفرنسي على ضيفه لاتسيو الإيطالي بثنائية نظيفة سجلهما جوريس غانون في الدقيقتين 31 و87.
بذلك، يتصدر سيلتيك الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن كلوج، وجاء لاتسيو ثالثًا برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن رين.
وفي المجموعة الثانية، تعادل دينامو كييف الأوكراني مع ضيفه لوغانو السويسري بهدف لكل منهما، ومالمو على كوبنهاجن بهدف دون رد.
بذلك، يتصدر مالمو الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن كوبنهاجن، وجاء دينامو كييف ثالثًا برصيد 7 نقاط، وأخيرًا لوغانو برصيد 3 نقاط.
وفي المجموعة الرابعة، تعادل ايندهوفن الهولندي مع ضيفه روزنبورغ النرويجي بهدف لكل منهما، وتغلب لاسك لينز النمساوي على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بثلاثية نظيفة.
بذلك، ارتفع رصيد لاسك لينز إلى 13 نقطة بفارق نقطة عن سبورتنغ لشبونة، وجاء ايندهوفن ثالثًا برصيد 8 نقاط، وأخيرًا روزنبورغ برصيد نقطة واحدة.
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Par:lechef (Tunisia )
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