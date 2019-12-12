انخفاض نمو الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو 0.5 بالمئة خلال أكتوبر

Jeudi 12 Decembre 2019



الأناضول

- بروكسل - انخفض نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، بنسبة 0.5 بالمئة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقابل انخفاض بـ 0.1 بالمئة في الشهر السابق عليه.وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" في بيان صدر، الخميس، إن الإنتاج الصناعي في منطقة الاتحاد الأوروبي (28 دولة) انخفض بنسبة 0.4 بالمئة في أكتوبر الماضي، مقابل صعوده 0.1 بالمئة في الشهر السابق عليه.وعلى أساس سنوي في أكتوبر الماضي، انخفض الإنتاج الصناعي 2.2 بالمئة في منطقة اليورو و1.7 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.ويحدد الإنتاج الصناعي، القيمة الإجمالية لمنتجات المصانع والمناجم والمؤسسات، ويستجيب سريعا لسرعة التغير في دورة العمل، ومن الممكن أن يكون بمثابة مؤشر قيادي للتوظيف في القطاع الصناعي، ومتوسط الأجور، والدخل الشخصي.ولصعود الإنتاج الصناعي تأثير إيجابي على عملة البلاد، حيث تعتبر مستويات الإنتاج المرتفعة إشارة على قوة الاقتصاد.ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمعدل النمو في منطقة اليورو إلى 1.1 بالمئة في 2019، و1.2 بالمئة في 2020، بسبب التوترات التجارية العالمية.وفي يوليو/ تموز الماضي، قدرت المفوضية الأوروبية معدل نمو بنسبة 1.2 بالمئة لمنطقة اليورو في 2019، و1.4 بالمئة في 2020.وتوقعت المفوضية أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4 بالمئة في الأعوام 2019 و2020 و2021.وقدرت المفوضية في يوليو/تموز الماضي أن ينمو اقتصاد التكتل بنسبة 1.6 بالمئة في 2020.